Tuttosport: “Mandragora aspetta, avanti con l’operazione Bremer”

Recap di mercato nell'edizione odierna di Tuttosport. Mandragora continua a prendere tempo in attesa di un rilancio del Torino che possa accontentare la Juventus, la Fiorentina aspetta ma non all'infinito e vuole mettere pressione al giocatore. Si lavora per Maggiore, da affiancare al centrocampo granata per completare il reparto. L'affare maggiore potrebbe essere legato anche alla situazione di Linetty, in uscita e possibile contropartita, anche se qua il nodo è legato alla valutazione e all'ingaggio del polacco, elementi che complicano notevolmente la trattativa. Il Torino continua nel frattempo a definire la situazione di Bremer, previsti nuovi discorsi con Chelsea, Tottenham e Inter. In Inghilterra c'è il punto interrogativo Praet, che vorrebbe tornare a Torino e spera che si trovi un accordo tra granata e Leicester. Capitolo attacco. Vlasic è un'opzione che può diventare più remota per i costi, Joao Pedro resta un'alternativa più credibile ma al momento anche lui non è vicino. Sembra tutto apparecchiato invece per il difensore Solet e per Luis Henrique. Ma perché il mercato granata prenda quota, si aspetta il ricavato della cessione di Bremer.