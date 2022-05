Tuttosport: “Mandragora-Toro: la variabile è Pjaca”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Torino e Juventus stanno trattando per decidere il futuro di Rolando Mandragora. "Da contratto, per riscattare il regista servono 14 milioni entro il 17 giugno" scrive il quotidiano: Cairo e Cherubini tra oggi e domani si troveranno per provare a trovare una soluzione. Mandragora desidera restare a Torino (continuando l'esperienza con la maglia granata), peccato non sia arrivato l'obbligo di riscatto per il centrocampista: "Perché quell’obbligo andasse a regime - scrive Tuttosport -, sarebbero servite contestualmente la salvezza del Torino e il raggiungimento di 20 presenze da titolare in questo campionato. Mandragora è arrivato a 16, più 5 ingressi a gara in corso. Cairo e Vagnati hanno ritenuto troppo alta quella cifra, Juric è stato libero di scegliere, Rolando non ha toccato quota 20 e così quel possibile obbligo di riscatto a 9,5 milioni si è trasformato in un diritto a favore del Torino". Non solo Mandragora, in ballo c'è anche il futuro di Pjaca: "quando Cherubini e Vagnati si incontreranno, dovranno parlare anche del trequartista croato. Che il Torino non intende riscattare, già si sa (6 milioni, la cifra prefissata)".