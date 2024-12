Tuttosport: “Missione Toro: salvare Vanoli”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla situazione difficile dei granata. A seguire le parole del quotidiano: "Otto sconfitte in dieci giornate. In un contesto del genere, in qualsiasi altra squadra probabilmente l’allenatore sarebbe stato esonerato. E invece il Torino ha dato e continua a dare fiducia a Paolo Vanoli, il tecnico fortemente voluto da Vagnati dopo che nella scorsa stagione ha portato a sorpresa il Venezia in Serie A. E per liberarlo dalla società veneta Urbano Cairo, al termine di un’estenuante trattativa, ha dovuto sborsare 800.000 euro risparmiandone 200.000 rispetto alla clausola liberatoria. Ma questo, ormai, fa parte del passato".