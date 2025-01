Tuttosport: “Moyes spinge Beto al Toro”

Nell'edizione odierna di Tuttosport leggiamo riguardo al mercato granata e alle prossime possibili mosse di Vagnati: "Moyes spinge Beto al Toro. Anche il nuovo tecnico dell’Everton lo manda in panchina: solo 11 minuti con l’Aston Villa. Altro contatto con il Napoli per Simeone, prima alternativa. Karamoh guarda il nuovo contratto. Segna poco (clamoroso l’errore con il Parma) ma a Vanoli piace perché dà profondità ed è imprevedibile. Lo strano destino di Adams: leader, ma pure a rischio Il 4-2-3-1 e una nuova punta potrebbero portarlo in panchina. Però la sfida non spaventa. Con la Fiorentina si lavora per lo scambio tra Sanabria e Kouamé. Tessman si può fare".