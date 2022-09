Tuttosport: “Niente Praet, punta o mediano. Arriva Karamoh e Izzo va a Monza”

L'edizione di questa mattina di Tuttosport propone un bilancio sul mercato del Torino. Il quotidiano piemontese definisce amaro l'ultimo giorno di trattative dei granata perché non è riuscito a portare in dote il grande obiettivo dell'estate del Toro, ovvero il ritorno di Dennis Praet. Al suo posto è arrivato Yann Karamoh dal Parma a titolo definitivo e ha firmato un contratto valido per una stagione. Niente da fare invece per il centrocampista mancino e con doti fisiche che aveva richiesto Ivan Juric, che potesse sostituire i partenti Pobega e Mandragora. Dietro a Ricci, Lukic e Linetty ci saranno solo i due giovani Adopo e Ilkhan. Non è stato sostituito nemmeno Andrea Belotti e come centravanti sono rimasti solamente Sanabria e Pellegri. L'ultimo giorno di mercato ha visto gli addii ufficiali di Simone Verdi direzione Verona e di Armando Izzo che è passato al Monza. Al posto del centrale campano non è arrivato nessun nuovo difensore e quindi Juric dovrà farsi bastare Zima, Buongiorno, Djidji, Rodriguez e il neo arrivato Schuurs.