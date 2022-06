Tuttosport: “Non solo Joao Pedro, il Torino ripunta anche Walukiewicz”

Il Toro continua a trattare per Joao Pedro, ma Galliani prova a soffiare l’italo-brasiliano ai granata. "E’ infatti previsto un nuovo incontro tra l’uomo mercato dei brianzoli e Capozucca entro venerdì - si legge su Tuttosport - . Se Galliani saprà trovare l’accordo per Joao Pedro, nonché per Carboni e Nandez che sono gli altri due elementi del Cagliari seguiti dall’ambiziosa neopromossa, ai granata non resterà che puntare a una alternativa all’attaccante rossoblù". Un'altra strada è quella che porta al sostituto di Gleison Bremer. Juric è consapevole che al posto del brasiliano non potrà ricevere un top player. "Un paio di suddetti giovani li ha già in casa, e sa bene che sia l’affidabile Buongiorno che soprattutto Zima hanno davanti a loro un confortante margine di crescita. Un altro che potrà arrivare, dal Cagliari, è Walukiewicz. Obiettivo di lungo corso di un Torino che nelle passate sessioni di mercato ha provato a prenderlo attraverso un’offerta cash, come pure inserendo quali contropartite Baselli - a gennaio trasferitosi nel capoluogo sardo - e Izzo che invece è ancora sotto contratto con il Torino (fino al 2024)".