Tuttosport: “Nuova offerta del Toro, ora Casadei è più vicino”

Tuttosport quest'oggi dedica ampio spazio al mercato del Torino con degli aggiornamenti sull'affare Cesare Casadei che tiene banco nell'ambiente granata. Il centrocampista del Chelsea piace molto alla dirigenza e anche al tecnico Paolo Vanoli, è infatti la prima scelta della società per quanto riguarda un rinforzo a centrocampo e nei giorni scorsi il direttore Davide Vagnati è volato a Londra per trattare direttamente con il club di Premier League. L'ultima offerta mossa dal Toro è di un acquisto a titolo definitivo del cartellino di Casadei in cambio di 9 milioni di euro più il 40% di futura rivendita. Con questa proposta la fumata bianca non è ancora arrivata perché il Chelsea ha sempre chiesto un prezzo più alto per cedere il centrocampista classe 2003 cresciuto nell'Inter ma sembra che un'intesa possa essere più vicina. Non va però sottovalutata la concorrenza visto che Casadei piace tanto anche ad altri club come Lazio, Monaco e Feyenoord.