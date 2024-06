Tuttosport: “Okoye può finire al Torino, ma servono offerte per Vanja”

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi c'è spazio per il mercato del Torino che può entrare nel vivo nelle prossime settimane con un cambio tra i pali. Nel caso in cui arrivassero offerte soddisfacenti per Vanja Milinkovic-Savic, i granata potrebbero cedere il serbo e scegliere un nuovo numero 1 a cui affidare la propria porta. Il nome che più piace alla dirigenza granata in questo momento è quello di Maduka Okoye per il quale è già tentato un contatto con gli agenti per sondare l'interesse. L'estremo difensore 24enne è di proprietà dell'Udinese, club con il quale ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e si trasferirebbe a Torino solo nel caso in cui gli venisse garantito il posto da titolare. Per questa ragione diventa prima necessaria l'uscita di Vanja e in tal senso molto dipenderà da come giocherà gli Europei con la sua Serbia.