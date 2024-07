Tuttosport: “Ora è Zapata il leader”

Zapata è pronto a prendersi per mano il Torino. L'attaccante è stato accolto con affetto dai tifosi granata, tanto da ricevere anche un disegno da parte di una giovanissima tifosa. L'appoggio dell'ambiente c'è, crede in lui e non è finita qui. Il colombiano farà parte del nuovo progetto tecnico: "Zapata è uno dei punti fermi del Torino e avrà un ruolo di rilievo anche nel gioco di Paolo Vanoli: sarà infatti ancora lui il principale terminale off ensivo, il giocatore che a suon di gol dovrà trascinare la squadra per provare a raggiungere quegli obiettivi che sono sfuggiti nella scorsa stagione. In queste settimane ha potuto staccare un po’ la spina, riposarsi, anche se non ha smesso di allenarsi pure in vacanza, in modo da forse trovare pronto per i primi allenamenti stagionali".