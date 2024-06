Tuttosport: “Paghi uno, prendi due”

Il Torino si muove sul mercato, con Vagnati che sta lavorando per rinforzare la rosa del nuovo mister, Paolo Vanoli. Gli obiettivi sembrano essere Andrea Pinamonti e Armand Laurienté, rispettivamente prima punta ed esterno d'attacco del Sassuolo appena retrocesso: "Per il club neroverde sarà pressoché impossibile tenere Pinamonti in B: la società è solida e non esiste una problematica di liquidità in senso stretto, però la spesa per lo stipendio (quasi 4,5 milioni lordi) e il carico dell’investimento da 20 milioni abbondanti per il cartellino sono cifre assolutamente fuori mercato per il club emiliano. E poi pesano le volontà dei giocatori: riuscire a trattenere sia Pinamonti sia Laurienté nel campionato cadetto con adeguate motivazioni appare un miracolo, a oggi".