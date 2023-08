Tuttosport: “Per la fascia sinistra spunta Valeri”

Tra i candidati per il ruolo di esterno sinistro, spunta anche il nome di Valeri. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "Valeri non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con la Cremonese, per cui andrà in scadenza a giugno 2024 e per ora l’ipotesi di un prolungamento è assai remota. Il laterale sinistro vuole tornare nella massima serie, forte dei corteggiamenti di tanti club: stuzzica la Lazio, di cui è tifosissimo, interessa al Genoa e anche il Toro ha chiesto informazioni su di lui". La Cremonese al momento chiede 4 milioni per Valeri, cifra ritenuta troppo alta dal club granata.