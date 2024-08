Tuttosport: “Per Ricci altro test da leader granata”

Samuele Ricci ha disputato una buona gara contro il Lione, dove è di fatto risultato tra i migliori. Le qualità del giocatore non si discutono e questo potrebbe essere il suo anno. "E poi c’è il ruolo. In un centrocampo a cinque con tre centrali, come quello di Vanoli, il pisano dovrà essere il faro del gioco. La manovra passa da lui: dalla sua capacità di far girare rapidamente il pallone, dalle sue geometrie e dalla sua intelligenza tattica, che lo aiuta anche a guidare i compagni. Per questo può essere l’anno di Ricci: padrone della mediana granata e consapevole di essere giunto ad un bivio chiave del proprio percorso personale e professionale. Ha i mezzi per diventare anche il faro dell’Italia, che da settembre dovrà pianificare la qualificazione ai prossimi Mondiali: la stima di Spalletti è un ulteriore onere, ma il classe 2001 saprà gestirlo senza affanni".