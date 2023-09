Tuttosport: “Popa ko, gli sta girando tutto male”

"Per un giocatore che è stato recuperato, Antonio Sanabria, ce n’è un altro che Ivan Juric ha perso per la partita di lunedì contro la Salernitana: si tratta di Mihai Popa - si legge su Tuttosport - . Il portiere si è infortunato in seguito a un contrasto con un compagno di squadra in allenamento: il numero 71 granata ha subito un violento colpo al viso che gli ha provocato la frattura della parete orbitaria. Ha già effettuato i primi controlli ospedalieri e la prossima settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti. Certo Popa l’inizio della sua avventura al Torino non la immaginava, non se l’aspettava semplice ma probabilmente neppure così in salita: era arrivato carico di speranze e aveva anche deciso di tagliarsi dei giorni di vacanza - a cui avrebbe avuto diritto avendo disputato l’Europeo Under 21 con la propria nazionale, la Romania - per essere presente al Filadelfia sin dal primo allenamento".