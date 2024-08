Tuttosport: “Pressing di Vanoli per avere Van Den Bosch”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattatati si è concentrata anche sulla campagna acquisti del Torino, facendo il punto sulla difesa, con Van Den Bosch che sarebbe il nome in cima alla lista. "Vietato sbagliare l’acquisto del difensore: è l’imperativo in casa Torino quando manca una decina di giorni alla chiusura della sessione estiva del mercato. «Preferisco avere pazienza e poi prendere un giocatore forte», aveva detto negli scorsi giorni Paolo Vanoli. E tra i giocatori che il tecnico considera forti c’è quel Zeno Van Den Bosch per cui negli ultimi giorni Davide Vagnati ha intensificato i contatti".