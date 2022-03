Tuttosport: “‘Prima palla e poi piede!’ L’Aia svela il retroscena”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport ritorna sul fallo da rigore non fischiato al Torino per fallo di Ranocchia su Belotti in occasione del match con l'Inter. Come riportato anche da Toro News, sono usciti gli audio dei dialoghi tra il Var Massa e l'arbitro Guida, nei quali si sente come come quest'ultimo venga invitato dal collega a proseguire con l'azione, perché Ranocchia "ha preso palla e poi piede". Il gesto dell'AIA a tal proposito è un bel passo avanti verso la trasparenza, ed è apprezzabile, ma comunque il Torino è stato penalizzato. Si legge: "Un errore così sconcertante, che molti media italiani l’hanno definito «il peggiore di sicuro da quando esiste il Var». Ancora una volta il Torino è risultato vittima nonché cavia di decisioni fin assurde di arbitri e di varisti. Evviva la trasparenza, naturalmente: ma il danno subito dal Toro non avrà risarcimenti".