Torino-Inter, Massa a Guida: “Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti”

La ricostruzione del dialogo tra Guida e Massa: "Palla...palla, vai avanti"

Un rigore solare negato al Torino, un errore "inspiegabile e inaccettabile", per usare le parole di Ivan Juric, quello commesso Marco Guida e Davide Massa. Non ci sono dubbi sul rigore che andava assegnato in favore del Torino contro l'Inter, dopo il fallo netto di Ranocchia su Belotti. Eppure, la conversazione tra Massa, al Var, e Guida, in campo, è andata in tutt'altra direzione. I quotidiani in edicola oggi hanno cercato di ricostruire il dialogo tra le due parti, guardando il labiale del direttore di gara. Guida indica subito il pallone, poi arriva lo scambio di battute con il collega Massa, che dal Var aveva a disposizione regolarmente le immagini dell'intervento del difensore nerazzurro. Ma arriva la conferma piuttosto che la smentita della prima decisione. "Palla...palla" riporta La Stampa analizzando il labiale di Guida e ancora "Ok, palle e piede...". La Gazzetta dello Sport riporta invece quelle che sarebbero state le parole di Massa a Guida: "Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti". I due arbitri, due elementi tra i più esperti a disposizione del designatore Rizzoli, sono destinati ad essere fermati.