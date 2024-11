Tuttosport, Pulici: “Cairo l’hai promesso: vendi!”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta un’intervista a Paolino Pulici, ex bomber del Toro, che, tra i vari argomenti trattati, ha commentato le recenti dichiarazioni del patron granata, Urbano Cairo, in merito alla cessione del Torino: “Spero che abbia detto la verità. La gente è stufa di promesse non mantenute, non ne può proprio più, questa contestazione che perdura da agosto in crescendo ne è l'ennesima prova. I tifosi non vanno presi in giro. Chissà se Cairo manterrà per davvero ciò che ha detto. Mi auguro di sì, per il Toro e per la gente del Toro. Almeno quest'ultima promessa la mantenga, dopo aver detto in tutti questi anni che non avrebbe venduto i giocatori migliori... Ma poi li ha venduti, tutti, tutti, uno dopo l'altro. Altro che Pianelli e il suo sogno dello scudetto! Stavolta mantenga la parola, comprenda una buona volta che ha fatto il suo tempo. Venda il Torino a un acquirente serio e all'altezza, si faccia da parte. Rispetti i tifosi, adesso”.