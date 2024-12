Tuttosport: “Quel «vendo il Toro». La partita di Cairo nella contestazione”

"Sarà la prima volta, la prima partita dopo quel «sì, vendo il Torino». Ma sarà anche la prima volta, la prima partita dopo quell’altro distinguo immediato: «Cederò volentieri il club, se arriverà qualcuno più ricco e bravo di me»: se, se, se. - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - E lo diceva già quasi una quindicina di anni fa. Più o meno, le stesse parole. Di sicuro lo stesso concetto, apertis verbis. All’epoca, dopo qualche mese, Cairo (già ampiamente contestato: ed era arrivato, da retrocesso in B, solo a un lustro di presidenza...) allargò le braccia al vento e dilatò un sorriso sulle labbra". E in conclusione: "Di sicuro sta giocando la sua partita potenzialmente finale, non certo Torino-Napoli: questo sì. E in ballo c’è una società, quella granata, che potrebbe oscillare, realisticamente, attorno a un prezzo compreso tra i 130 e i 170 milioni di euro. Pro memoria: tra il rimborso ai Lodisti (10 mila euro) e a Giovannone (180 mila), Cairo nel 2005 diventò padrone del Torino spendendo appena 190 mila euro. Può sembrare incredibile, sì. Ma è così. Oggi Cairo raggiungerà il grande Orfeo nel calendario, e naturalmente soltanto nel calendario: stesso numero di giorni alla guida del Torino, e poi da domani Cairo diventerà in solitudine il presidente più longevo di tutta la storia del Torino".