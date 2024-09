Tuttosport: “Radonjic alla Stella Rossa, su Tameze c’è il Besiktas”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Nemanja Radonjic e la trattativa in corso per il suo possibile ritorno alla Stella Rossa di Belgrado. Il giocatore, ormai fuori dai piani del Torino, ha espresso il desiderio di tornare in patria e c'è fiducia tra le parti per raggiungere un accordo, considerato che il mercato in Serbia chiuda il 13 settembre. Parallelamente, si discute anche del possibile trasferimento di Adrien Tameze monitorato dal Besiktas, con il mercato turco che rimarrà anch’esso aperto fino al 13 settembre.