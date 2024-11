Tuttosport, Rampanti: “Vanoli è perfetto, è la squadra che lo deve seguire”

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari temi trattati, riporta un’intervista a Serino Rampanti, ex giocatore e allenatore del Torino: “Vanoli è perfetto, è da Toro per gavetta e per sentimento. Viene dalla B come Giagnoni e Radice e ha il trasporto e l'umanità di un Mondonico. Vanoli ha capacità, ma il punto è che la squadra lo deve seguire. Sono i calciatori che devono tirare fuori la rabbia, la voglia di fare e una buona dose di coraggio. Qualità che ultimamente non hanno espresso. Alcuni si sono seduti sugli allori».”.