Tuttosport: “Ricci al City: un altro no per gennaio”

L'edizione piemontese di Tuttosport apre la sezione dedicata al Torino con una pagina legata alle parole di Urbano Cairo, con il quotidiano che sostiene che "Fra le istituzioni del territorio e in ambienti calcistici c’è la sensazione che il cambio di proprietà sia vicino". A sostegno di ciò, naturalmente, Tuttosport riporta anche il dato legato al rinnovo di Vagnati, la cui ufficialità ancora non arriva. Spazio anche al mercato, con Samuele Ricci al centro delle attenzioni. Il quotidiano riporta l'interessamento al centrocampista da parte di Manchester City, Milan e Napoli, con le italiane che sarebbero disposte ad aspettare giugno, mentre la squadra inglese lo vorrebbe già a gennaio, mettendosi di fatto in una posizione sfavorevole, non volendo ovviamente il Torino cedere il proprio gioiellino già in questa sessione. Spazio anche alla fase offensiva del Toro, con un focus su Adams, che domenica sarà marcato da uno dei centrali più forti del campionato, nonché grande ex, Alessandro Buongiorno, ma dovrà far prevalere il proprio desiderio di tornare al gol alle grandi capacità difensive dell'ex numero 4 granata.