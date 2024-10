Tuttosport: “Ricci è diventato Real”

Samuele ricci si è preso il Torino. Il centrocampista granata ex Empoli ha iniziato in maniera ottimale la stagione, confermando una grande crescita non solo tecnica, ma anche personale. Le ottime prestazioni hanno attirato l'interesse di due top team europei, Real Madrid e Manchester City. "Samuele Ricci sta conquistando tutti anche a livello internazionale. Non solo Luciano Spalletti, che con lui ha trovato il giusto equilibratore di una Nazionale che sta finalmente entusiasmando, ma anche altri due grandi allenatori: Pep Guardiola, che lo vorrebbe già a gennaio al Manchester City, e Carlo Ancelotti, che lo sta facendo seguire addirittura dall’estate del 2021, ovvero da quando si è di nuovo insediato (sei anni dopo la prima volta) sulla panchina del Real Madrid."