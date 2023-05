Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La trasferta di La Spezia ha messo in mostra Ilic e Ricci. Entrambi a segno contro gli spezzini e finalmente condottieri del centrocampo granata. Tuttosport li celebra così: "La giovane coppia granata ha preso in mano il Toro". Finale di stagione incredibile per i due centrocampisti, che si sono riscoperti anche goleador grazie ad un segreto. "Juric al Filadelfia li sottopone ad allenamenti mirati sulle conclusioni: e i risultati si vedono".