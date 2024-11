Tuttosport: “Ricci-Ilic in missione per una grande notte”

Stasera all'Allianz Stadium di Torino il Torino affronterà la Juventus di Thiago Motta. Vanoli è pronto ad affidarsi alla coppia Ilic-Ricci a centrocampo per cercare l'impresa dei tre punti. "Ricci e Ilic, dunque, rappresentano la speranza per Vanoli. Del resto sono i due giocatori di maggior qualità che in questo momento può presentare. A loro, durante gli allenamenti della settimana, ha detto di provare le conclusioni dalla lunga distanza: tentare non costa niente, anche perché contro i bianconeri (sulla carta) il Toro parte battuto. Lo dicono i numeri, la classifi ca e l’organico delle due formazioni. Però non si sa mai: se Ricci e Ilic dovessero trovare la serata giusta..."