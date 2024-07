Tuttosport: “Rilancio Hajdari, Adams più vicino”

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica un approfondimento al mercato del Toro. "La prima scelta è Hajdari, 21enne centrale mancino in uscita dal Lugano. Nei piani del dt, il difensore sostituirebbe il connazionale Rodriguez come braccetto di sinistra nella difesa a 3 di Vanoli - spiega il quotidiano - Vagnati era partito da un’offerta da 3 milioni, aumentata martedì del 33% sino a quota 4 milioni più uno di bonus. Un rilancio più che significativo". Poi c'è Che Adams: "Svincolato, ex Southampton, nazionale scozzese. Lui e il suo agente sono in Italia da un paio di giorni per discutere con più club. Ma è stato soprattutto il Torino, a mettere sul piatto l’offerta migliore". Conclude il quotidiano: "In virtù della sua situazione di svincolato, ingaggiabile senza dover comprare il cartellino, allo scozzese il dt granata ha proposto un ingaggio pluriennale: 1,8 milioni netti a stagione più bonus legati ai gol, e in aggiunta 1,5 milioni di premio alla firma".