Tuttosport: “Rispuntano Cheddira e Barrow”

A pochi giorni dall'inizio della stagione il Torino sta facendo i conti sul mercato. Juric ha ribadito che serve un attaccante in più per poter ovviare alle emergenze. Su questo aspetto pone l'attenzione Tuttosport nell'edizione odierna. "Rieccoli nel mirino del Toro: Walid Cheddira, 25 anni, attaccante marocchino del Bari e Musa Barrow, 24 anni, attaccante gambiano del Bologna. Del resto anche Ivan Juric, subito dopo l’ultima amichevole di Pinzolo contro il Modena, aveva parlato della necessità di rinforzare il reparto offensivo della squadra". Continua poi il giornale: "Davide Vagnati sta monitorando la situazione pronto ad inserirsi in una delle trattative che riguardano Cheddira e Barrow, tra l’altro due elementi già inseguiti in passato e che hanno le caratteristiche giuste per integrare la rosa del tecnico croato".