Tuttosport: “Rog e Cuisance nel mirino. Il Toro aspetta anche Denayer”

Il calciomercato del Torino continua, e oltre al ds Vagnati si è messo al lavoro anche lo stesso Ivan Juric: "Il tecnico granata avrebbe chiamato - scrive Tuttosport - il connazionale Marko Rog, 27 anni, trequartista del Cagliari. Un colloquio per capire se il giocatore accetterebbe, eventualmente, con entusiasmo il trasferimento in granata". Sul giocatore ci sono molte squadre, tra cui Salernitana e Verona, e il club sardo chiede una cifra di 5 milioni che non intende scontare: il punto interrogativo ora è il Torino, che deve decidere se fare passi avanti e proporre qualcosa o meno. A centrocampo, Maggiore è ancora in attesa di una risposta dal club di Urbano Cairo, che intanto si è interessato a Cuisance del Venezia e che continua la trattativa con l'Inter per Casadei. In difesa invece, l'obiettivo principale per sostituire Bremer è Denayer, che deve dare una risposta ai granata. Tra gli osservati speciali di Vagnati anche Djuricic, in uscita dal Sassuolo: anche il capitano granata Lukic si è messo in contatto con il giocatore per cercare di farlo arrivare in granata, esattamente come ha fatto con Radonjic: "Un ruolo importante lo ha avuto Lukic, il nuovo capitano, che prima lo ha consigliato e poi ha telefonato a Radonjic per convincerlo ad accettare l’offerta del club. E lo stesso sta facendo con Djiuricic, altro serbo, trequartista, elemento che il Torino sta monitorando con grande attenzione anche se al momento non è la prima scelta".