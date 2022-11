Tuttosport: “Roma-Torino, dominio e beffa al 94′ per i granata”

I soliti punti persi nel finale, la mancanza di soluzioni a gara in corso per il Torino, ma anche una Roma non in super condizione, risvegliata solamente dall'ingresso di Dybala. Così, sulle pagine dell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport commenta la sfida disputatasi ieri, domenica 13 novembre, tra giallorossi e granata: "Come buttare via altri punti nel recupero. Vittoria in mano, al 94’: a 60 secondi dalla fine. Subito dopo una traversa di Dybala con uno dei suoi soliti tiri a effetto, pareggiava Matic con un missile da fuori di prima. Per il Toro, un punto che brucia, un punto acido, quel che rimane dei 3 che parevano ormai in tasca. Decisivo l'ingresso di Dybala, rientrato nella ripresa dopo oltre un mese, abile a scatenare con le sue giocate di classe il forcing finale dei giallorossi. Nel finale, è venuta man mano a mancare la forza fisica e mentale dei granata, con una panchina corta e povera in aggiunta ad assenze pesanti (Schuurs, Lukic e Aina su tutti), dopo una settantina di minuti amministrati al contrario con grande lucidità, con buona qualità, con accortezza tattica e ferocia agonistica adeguata".