Tuttosport: “Sanabria-Kouamé, scambio al Franchi”

Idea per ampliare l'attacco granata. Lo scambio Kouamè-Sanabria farebbe felici tutti, in primis perché Vanoli potrebbe ampliare il ventaglio delle scelte per il 4-2-3-1. "Se la Fiorentina cerca un’alternativa a Kean e l’ha individuata in Sanabria, il Torino con il varo del 4-2-3-1 punta un attaccante esterno e per questo si è rivolta ai viola per Kouamé. Stante il benestare di entrambi al cambio di casacca, l’operazione potrà scivolare verso l’esito positivo senza incontrare particolari intoppi. I due ricevono uno stipendio analogo - attorno al milione e settecentomila euro netti a stagione -, con il paraguaiano che però ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo (2026), e l’ivoriano che invece è legato ai toscani fino al 2027".