Tuttosport: “Sanabria, l’addio è sempre più vicino. Shomurodov caldo”

"Antonio Sanabria, purtroppo per lui, non si è smentito. Anche in Spagna ha tenuto fede al giudizio che spesso si sente esprimere, quando si parla del paraguaiano: “fa giocare bene la squadra, ma non segna”. O segna poco" scrive Tuttosport nell'edizione odierna dedicando un approfondimento al numero 9 granata. Sanabria non ha numeri da bomber e questo sta pesando nel giudizio di un avvio di stagione non brillantissimo. Conclude il quotidiano: "La dimensione di Sanabria è invece chiara, e al Toro non basta: serve però un acquirente (ci ha pensato il Verona), cui cederlo procedendo poi con la trattativa per il suo sostituto. Il candidato caldo resta Eldor Shomurodov della Roma: i due club stanno discutendo sulla formula, con i giallorossi che vorrebbero la cessione definitiva e i granata che invece preferiscono la soluzione temporanea del prestito. Eventualmente con quel diritto di riscatto che non comporta alcun vincolo di acquisto, a fine accordo".