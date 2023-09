Tuttosport: “Sanabria scalda i motori e Cairo prepara il rinnovo”

"La rivoluzione in 8 mesi: da giocatore sul mercato a punto fermo anche per il futuro", queste le parole del quotidiano sull'attaccante paraguaiano del Torino, che ora dovrebbe rinnovare il suo contratto. "Sanabria ha già ribadito al club la volontà di rinnovare un contratto che scadrà a giugno 2025, il rinnovo di Sanabria sarà nuovamente approfondito, con un primo incontro già verso fine settembre. Le parti lavoreranno per raggiungere un'intesa fino al 2027, con opzione per un'ulteriore annata." Tuttosport torna anche a scrivere di Buongiorno e riporta le parole di Aldo Agroppi, ex giocatore granata: "Il rifiuto di Buongiorno all'Atalanta è stata una pazzia stupenda, ha giurato fedeltà e deve terminar la carriera con la maglia del Toro".