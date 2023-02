Tuttosport: “Schuurs, ancora una volta è stato il migliore in campo”

"Ben 11 i palloni recuperati durante la partita (nessuno ha fatto meglio di lui), 53 quelli giocati con una percentuale dell’88% di passaggi riusciti: oltre alle sensazioni e a quello che si è visto in Milan-Torino, anche le statistiche certificano la buona prova di Perr Schuurs a San Siro - si legge su Tuttosport - . L’olandese è uno dei calciatori del Torino che in questa stagione ha avuto il rendimento migliore, è una vera e propria garanzia in quanto a solidità e qualità delle prestazioni. Schuurs ha dovuto lavorare e sudare parecchio al Filadelfia, è stato necessario un periodo di apprendistato nel quale ha dovuto imparare a muoversi nei meccanismi differenti rispetto a quelli a cui era abituato all’Ajax. Non è nemmeno un caso che molte squadre, sia italiane che straniere, abbiano iniziato a posare i propri occhi sul centrale del Torino, a osservarlo con grande attenzione in vista del mercato estivo. Il valore del suo cartellino è già aumentato rispetto all’estate".