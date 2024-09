Tuttosport: “Schuurs, obiettivo novembre. Radonjic torna alla Stella Rossa”

Nell’edizione odierna Tuttosport dedica un approfondimento al rientro in campo di Perr Schuurs, fuori per infortunio dal 21 ottobre 2021: “Il periodo più nero risulta essere alle spalle, e ora il difensore ha idee più chiare sui tempi di recupero. Il rientro in gruppo, quindi la possibilità di allenarsi agli ordini di Vanoli, è previsto per il mese di novembre. Certo, dal momento in cui potrà tornare a svolgere normali sedute di lavoro assieme ai compagni, a quando potrà tornare nell'elenco dei convocati, passerà un po' di tempo. Che sarà calibrato soltanto una volta che il ginocchio sinistro sarà del tutto guarito. Per l'attuale tecnico del Torino il rientro di Schuurs (come quello di Vlasic), è molto importante, ma non va forzato per evitare pericolose ricadute”. Il quotidiano si concentra anche sulla cessione di Radonjic alla Stella Rossa: “Il Torino ricaverà un indennizzo minimo e che si aggira attorno ai 200mila euro: una cifra che sarà decisamente inferiore ai 2 milioni fissati a gennaio col Maiorca per il riscatto. Un piccolo introito da sommare al risparmio sull'ingaggio di Rado (2 milioni). Per il serbo contratto fino al 2027”.