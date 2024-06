Tuttosport: “Se Buongiorno va via Bellanova e Ricci restano”

Il nome più importante sul mercato del Torino è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha disputato un'ottima stagione con la maglia granata ed è finito nel mirino del Napoli. Se parte lui però resteranno Bellanova e Ricci, questa è la rassicurazione di Vagnati al nuovo tecnico Vanoli. "Per la serie: se Buongiorno dovesse partire, non prenderemmo in considerazione offerte per gli altri top-player. Appunto Bellanova e Ricci, giovani di qualità attesi (in particolare il centrocampista) a una ulteriore crescita significativa. Cairo invoca plusvalenze. La cessione di Buongiorno a quota 40 milioni o giù di lì gli consentirebbe di coprire il rosso dell’ultimo bilancio (9,6 milioni), destinando poi una considerevole cifra (non tutto il ricavato restante, peraltro) al mercato in entrata del Torino".