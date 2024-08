Tuttosport: “Toro, favorito Daniliuc per la difesa. In uscita Popa e Pellegri”

L'edizione odierna di Tuttosport pone il focus sul mercato del Torino, analizzando in particolare la situazione relativa a Gosens: "Attesa al più tardi entro domani la sofferta risposta del tedesco, salgono le quotazioni del croato". Il Torino ha fatto di tutto per convincere Robin Gosens a unirsi alla squadra, con contatti diretti da parte di Vanoli, Zapata e Bellanova a far sì che il tedesco decidesse la destinazione granata. Tuttavia, il giocatore è ancora indeciso, influenzato dalle promesse di Bo Svensson, nuovo tecnico dell'Union Berlino, che gli ha offerto un ruolo centrale nel progetto del club tedesco. La decisione finale di Gosens è attesa entro domani, ma nel frattempo il Torino sta seriamente valutando Borna Sosa dell'Ajax. Gli olandesi hanno messo fuori rosa il croato, facilitando al Torino una trattativa per il prestito con diritto di riscatto. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 7 milioni, ma l'esclusione di Sosa dall'Ajax non faciliterebbe il club olandese a formulare una richiesta particolarmente alta. Per quanto riguarda la difesa, rimane favorito Daniliuc della Salernitana. Intanto, Pietro Pellegri e Popa rimangono in uscita, con il possibile arrivo di Antonio Donnarumma come terzo portiere.