Tuttosport: “Senza Duvan cambia tutto”

"L'infortunio di Duvan Zapata, non c'è nemmeno più bisogno di ripeterlo, è una mazzata tremenda per il Toro. Molto più grande rispetto al solo apporto di reti - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - i granata perdono un giocatore potenzialmente da doppia cifra ogni anno e di conseguenza dovranno ricercare il bottino di gol garantito dal colombiano con altri interpreti oppure con un modo di attaccare differente". E in conclusione: "A Paolo Vanoli la risoluzione del rompicapo. L'assenza di Zapata per la restante parte di questa stagione, però, non investe soltanto la pericolosità in area di rigore avversaria, ma anche alcuni aspetti tecnico-tattici che il Toro dovrà rivedere subito".