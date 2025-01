Tuttosport: “Si complica Beto. E così sale Kouamé”

In questa sessione di mercato invernale il Torino è alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Zapata. Tra i giocatori a cui piacciono al Torino c'è Beto, ma - secondo quanto riportato da Tuttosport - la trattativa che porta l'attaccante dell'Everton sotto la Mole è in salita: "A una trattativa per il cartellino già complicata e che non faceva pensare a una chiusura in tempi brevi si è sommato il cambio di allenatore all’Everton. L’intenzione dell’ex tecnico del West Ham sembra essere quella di puntare dal primo minuto su Calvert-Lewin, con Beto che in tale modo ne sarebbe l’eventuale sostituto a partita in corso" si legge tra le pagine del quotidiano. Per questo dunque il Torino potrebbe cambiare obiettivo e puntare Kouamè, in uscita dalla Fiorentina.