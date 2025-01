Tuttosport: “Sì, è nato un gruppo tosto: è unito, combatte, rimonta”

"Sì, tutto vero. Il derby ha confermato la certezza di Paolo Vanoli: il Toro è diventato un gruppo - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - E in effetti in diverse tra le ultime partite i giocatori hanno tirato fuori qualcosa che prima avevano smarrito. Sono diventati tosti, non mollano mai. E lo conferma anche la statistica. Il Toro in questo campionato ha recuperato 5 punti in rimonta". E in conclusione: "La conclusione è semplice: il Toro ha trovato lo spirito Toro che è mancato per gran parte del girone d’andata. Ora deve reperire anche vittorie e punti che sono indispensabili per lasciare la brutta posizione di classifica in cui si è infilato".