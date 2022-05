Tuttosport: “Solomon, in programma nuovi contatti. Occhio alla concorrenza”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma il Torino - così come altri club di Serie A - sta valutando le possibili strade da intraprendere. La società granata deve trovare un sostituto di Brekalo, desideroso di mettersi in gioco in contesti dal profumo d’Europa: "E proprio il trequartista croato è il primo profilo che Juric vorrebbe sostituire, per cominciare a dare una nuova fisionomia al reparto. Quella appena iniziata sarà una settimana importante sul fronte Manor Solomon, il 22enne dello Shakhtar Donetsk che Vagnati ha messo nel mirino per provare ad alzare l’asticella. Entro venerdì ci sarà un approfondito contatto tra il direttore sportivo granata e l’entourage del giovane israeliano. Le parti metteranno sul tavolo le proprie carte, alcune scoperte e altre ancora coperte, partendo dal principio d’accordo che Solomon aveva trovato meno di un mese fa con il Fulham, prima che l’operazione sfumasse in dirittura d’arrivo". Il giocatore ha sempre ammesso di sognare un futuro in Premier League e proprio dall’Inghilterra arrivano le maggiori insidie: Salomon è stato seguito da City, Tottenham, Arsenal, Everton, Brighton, Aston Villa e Southampton.