Tuttosport: “Soppy è sempre più vicino: lo scambio con Singo si farà”

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio dedicato al mercato. Tiene banco lo scambio Singo-Soppy, per cui manca ancora la fumata bianca. Spiega il quotidiano: "Le parti continuano a dialogare. Si tratta anche sul conguaglio economico che dovrà arrivare nelle casse della società granata perché la valutazione dei cartellino dei due terzini è differente: per Urbano Cairo e Davide Vagnati l’ex difensore della Primavera vale 15 milioni, Soppy 8, è così vorrebbero anche 7 milioni in aggiunta al cartellino del francese per far quadrare i conti". Servirà quindi ancora tempo, nel mentre la società granata valuta altre situazioni uscita: "Vojvoda è in scadenza e se dovessero arrivare offerte verrebbero valutate con grande attenzione, prosegue il pressing del Frosinone per Demba Seck in prestito. E sempre con la stessa formula potrebbero partire anche Brian Bayeye ed Emirhan Ilkhan",