Tuttosport: “Sorpresa Coco, si decide all’ultimo”

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento alla convocazione di Coco, che potrebbe addirittura partire titolare nel match di questa sera contro il Verona, guidato da Zanetti. Paolo Vanoli conta molto sul suo recupero per affrontare l'emergenza difensiva. Gli esami cui è stato sottoposto il difensore granata hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando soltanto un sovraccarico al bicipite femorale. Coco sarà quindi sottoposto a un test decisivo per stabilire se potrà partire dall'inizio. La sua presenza sarebbe cruciale per garantire maggiore solidità al reparto arretrato, ma in caso di forfait, sarà Maripan a sostituirlo dal 1'. A non partire per Verona, oltre a Vojvoda, sarà ancora Vlasic, non convocato nonostante i progressi. In attacco è probabile il ritorno di Sanabria accanto a Zapata. La squadra punta a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Lecce, cercando di ritrovare fiducia e continuità.