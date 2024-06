Tuttosport: “Su Pellegri le mosse di Monza ed Empoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tuttosport dedica un approfondimento di mercato a Pellegri nell'edizione odierna. "Il Torino è pronto a metterlo sul mercato e sul telefono dell'agente Beppe Riso iniziano a comparire le prime chiamate dei club interessati" scrive il quotidiano. Il Monza si sarebbe già fatto avanti: "Una pista che va tenuta d'occhio e che può riaccendersi nei prossimi giorni. Molto dipenderà da chi andrà a ereditare la panchina di Palladino, anche se la sensazione è che Pellegri interessi a prescindere dal nome del nuovo allenatore biancorosso". Alla finestra c'è anche l'Empoli: "Il club toscano vorrebbe provare a rilanciare l'ex enfant prodige Pellegri, ha solo 23 anni e tanti grandi bomber alla sua età non erano ancora esplosi. Per Pellegri vietato sbagliare la scelta della prossima squadra, se vuole trasformarsi da eterna promessa in grande bomber".