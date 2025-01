Tuttosport: “Tifosi convocati al Fila. Carica e contestazione”

"Sono trascorsi esattamente 62 giorni dal derby d’andata, 63 dall’ultima volta in cui i cancelli del Filadelfia sono stati aperti per lasciare entrare i tifosi - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Alla vigilia del match d’andata contro la Juventus, Paolo Vanoli chiamò a raccolta il popolo granata sperando che potesse dare quella spinta necessaria per aff rontare al meglio: circa un migliaio risposepresente all’appello, l’indomani però la partita non andò come sperato (sia dal punto di vista del risultato che della prestazione)". E in conclusione: "L’ingresso al Filadelfia sarà possibile dalle 16.45, pochi minuti prima rispetto a quando inizierà il lavoro sul campo principale. Facile prevedere che da parte dei tifosi arriveranno cori di incitamento e supporto sia per Vanoli che per i calciatori: nonostante un campionato finora al di sotto delle aspettative, la Maratona non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e anche dopo lo 0-0 di domenica contro il Parma sono arrivati cori di incitamento alla squadra. La contestazione, semmai, sarà riservata ai dirigenti: al presidente Urbano Cairo. e al dt Davide Vagnati".