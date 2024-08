Tuttosport: “Torino bello e da impazzire”

"Il Milan, per adesso, è soprattutto cuore e volontà. Sono bastati per agguantare un 2-2 a un certo punto insperato contro un Torino bello e poco fortunato - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - i granata avrebbero meritato di vincere e realizzare quell’impresa che in campionato manca dal 1985". Il quotidiano prosegue: "Si affrettino, Cairo e Vagnati, a completare questo organico, perché quanto si è visto ieri sera lasciapresagire buonissime sensazioni, se pensiamo che di fronte c’era una squadra che non nasconde ambizioni da scudetto". E in conclusione: "Con l’Atalanta ci sarà Borna Sosa. L’esterno croato sarà tra i convocati e partirà dalla panchina".