Tuttosport: “Torino, continua la trattativa per Gosens. Erlic va al Bologna”

Dopo qualche preoccupazione emersa dalle amichevoli disputate a Pinzolo, Vanoli può tirare un sospiro di sollievo: la squadra sta iniziando ad assimilare i suoi concetti tattici. Nonostante la necessità di rinforzi tecnici, il gruppo dimostra di credere nel progetto. Questo è cruciale per affrontare il Metz e presentarsi al meglio in Coppa Italia contro il Cosenza l'11 agosto. Rispetto all’amichevole contro la Cremonese, con il Lione l'approccio alla partita è cambiato, sostenuto da una migliore condizione fisica. Ricci e Linetty hanno brillato a centrocampo, con il centrocampista toscano in crescita costante. Da segnalare le occasioni nel primo tempo per Ricci e Zapata, capitano e protagonista in attacco. Anche la difesa ha mostrato solidità, grazie al contributo di Coco. Per completare al meglio il lavoro di Vanoli, oggi sono necessari due difensori centrali e un esterno di fascia. La trattativa per Gosens continua, mentre si valuta la coppia Zapata-Adams, con quest’ultimo che ha debuttato brevemente ma promette bene. Conclude l'edizione odierna di Tuttosport: "Beffa Toro, Erlic sceglie il Bologna": il centrale croato, su cui Vagnati era in pressing da tempo, andrà al Bologna che garantirà al Sassuolo 8,5 milioni.