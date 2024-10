Tuttosport: “Torino, garanzia Godinho: il vice che non trema”

“Vanoli è squalificato, con l’Inter toccherà al portoghese: è pacato, cura i dettagli, parla 4 lingue, porta idee a tutto lo staff ed è apprezzato dai giocatori - esordisce così Tuttosport nell’edizione odierna - Gli tremeranno le gambe a San Siro? Certamente no, non è un tipo abituato a scomporsi più di tanto. Sarà emozionato per la prima volta in panchina in Serie A al posto di Paolo Vanoli? Difficilmente”. E in conclusione: “Anche perché in Serie B ha avuto modo di effettuare il rodaggio da primo allenatore. Per Lino Godinho la notte contro l'Inter sarà speciale, ma non troppo”.