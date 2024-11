Tuttosport: “Torino, la Curva Maratona vota lo sciopero”

Tuttosport nella sua edizione odierna si concentra soprattutto sulla protesta dei tifosi del Torino che domenica, per la sfida contro il Monza, contesteranno il presidente Urbano Cairo. Il forte gesto organizzato dai membri della Curva Maratona sarà atto a tenere alto il livello di tensione e per questo per i primi 45 minuti di partita non ci saranno tifosi in segno di contestazione verso la proprietà. Nella ripresa invece proseguiranno all'interno dello stadio le proteste contro il patron granata che, come ricorda il quotidiano piemontese, tra dieci giorni diventerà il più longevo presidente nella storia del Toro.