Tuttosport: “Torino mette fretta a Cairo”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla situazione riguardante lo Stadio Olimpico. A seguire le parole del quotidiano: "Al sindaco, il presidente ha inviato una pec - dunque, una comunicazione che ha il valore dell’ufficialità - per ribadire quanto lunedì aveva annunciato, precisato e ribadito dopo le indiscrezioni relative a una presunta trattativa con la Red Bull. «La notizia è falsa. Non ho mai incontrato dirigenti della Red Bull», ha scritto Cairo. Lo Russo ne ha preso atto e ieri, poco dopo la presentazione delle Atp Finals di tennis, ha puntualizzato: «Noi non abbiamo avuto alcuna interlocuzione con la Red Bull. Abbiamo parlato e stiamo parlando con il Torino, con l’attuale dirigenza, con il presidente Cairo». Al centro dei discorsi c’è soprattutto la scadenza del contratto di affitto dello stadio Olimpico Grande Torino..."