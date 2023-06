Tuttosport: “Toro, Acuna è un obiettivo per la sinistra. La Juve su Singo”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sulla questione esterni, il reparto su cui forse il Torino deve maggiormente lavorare nel corso dell'estate. Il nome riportato dalla testata giornalistica su cui ci sarebbe un interesse dei granata è quello del calciatore argentino del Siviglia, Marcos Acuna. Si legge: "Si è appreso che Acuna sono in azione Milan, Lazio e Torino. Un segnale forte in merito alle rinnovate ambizioni granata, nonché un profilo coerente rispetto ai desideri di Juric. Il tecnico croato vuole continuare a lavorare con i giovani, ma ha pure chiesto un’iniezione di personalità, esperienza e qualità a presidente e direttore tecnico del suo club. Esattamente le variabili che Acuna è in grado di soddisfare". Nel frattempo, per quanto riguarda gli esterni in rosa, questa è la situazione attuale per Tuttosport: "Va registrato l’interesse della Juve per Singo, Vojvoda è sul mercato e Bayeye andrà in prestito. Vagnati, dopo aver salutato Aina che tornerà in Inghilterra a parametro zero, sta per trattare con l’Inter il riscatto di Lazaro".