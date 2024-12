Tuttosport: “Toro all’assalto per Beto, Vanoli vuole metterlo in coppa con Adams”

Tuttosport quest'oggi propone un aggiornamento sul mercato del Torino con Beto che rimane la prima opzione come rinforzo in avanti nel mercato di gennaio. Dopo il brutto infortunio subito da Duvan Zapata è ormai diventato necessario un rinforzo in attacco perché la produzione offensiva dei granata è crollata e di conseguenza i punti fatti in classifica. Il tecnico Paolo Vanoli gradirebbe molto l'attaccante dell'Everton perché lo reputa il partner ideale di Ché Adams per fare una coppia d'attacco importante per la seconda metà di stagione. Beto conosce già anche bene la Serie A avendo vestito la divisa dell'Udinese tra il 2021 e il 2023: i friulani saranno proprio i prossimi avversari del Toro domani alle ore 12:30. La trattativa per Beto non è comunque in una fase avanzata perché il Torino propone un prestito oneroso da 7 milioni di euro mentre l'Everton al momento è fermo sulla sua richiesta di cessioni a titolo definitivo: il DT granata Davide Vagnati sta provando a fare leva sulla voglia del giocatore di tornare in Serie A per tornare ad essere protagonista.